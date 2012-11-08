〔国际油市〕油价在昨日大跌后反弹,但经济忧虑限制升幅

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
* 欧洲忧虑重燃,欧洲央行总裁德拉吉称欧元区经济仍疲弱
* 欧洲央行维持利率在0.75%不变
路透纽约11月8日电---原油周四在上日大跌后反弹收升,不过仅小幅上涨,因担忧欧洲经济,及忧虑美国国会就"财政悬崖"进行的磋商前景未明,令油市承压.
原油反弹,周三布兰特原油下挫约4%及美国原油重挫近5%,因欧洲和美国经济面临的问题对油市构成压力,加上数据显示上周美国原油库存增加.
交易商说,受中东潜在的地缘政治紧张局势带动,原油和黄金在尾盘上扬,此前美国国防部说上周伊朗试图袭击一架在波斯湾的美国无人驾驶飞机.
"对欧洲经济的忧虑犹在,且我们仍担忧美国'财政悬崖',"Price Futures Group分析师Phil Flynn说.
周二美国总统奥巴马成功连任,市场高度预期民主党和共和党将很快行动,避免6,000亿美元自动减支及加税,这可能使美国经济复苏陷于停滞.
布兰特12月原油期货LCOc1上涨0.43美元,结算价报每桶107.25美元,盘中交投区间介于106.12-108.17美元.
美国12月原油期货CLc1上涨0.65美元,结算价报每桶85.09美元,交投区间介于84.22-85.70美元.
美国RBOB汽油期货RBc1收升,取暖油期货HOc1 HOZ2小跌,交投震荡,受原油期货价格波动打压.
欧洲危机再次成为焦点,此前欧洲央行总裁德拉吉说欧元区经济短期内仍然疲弱,同时他暗示将无限量干预欧元区主权债市.[CMN-ECB]
欧元兑美元周四跌至两个月低点,此前欧洲央行维持利率在纪录低点不变,并表示欧元区经济年底前未见复苏迹象.[FRX/CN]
欧洲央行周四宣布维持指标利率于纪录低点0.75%不变,以观察通货膨胀和欧元区经济是否进一步放缓,再决定是否降息.
投资人也留意全球第二大能源消费国中国十年一次的领导层换届,中国国家主席胡锦涛将把权力移交给习近平,尽管市场并不担心中国的政策将会因此发生改变.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
12月原油 85.09 0.65 0.8% 84.22 85.70 274,716 422,211
1月原油 85.56 0.65 0.8% 84.72 86.18 89,054 103,199
12月RBOB汽油 2.6073 0.0184 0.7% 2.5755 2.6291 39,027 67,218
12月取暖油 2.9554 -0.0067 -0.2% 2.9470 2.9991 42,292 61,756
ICE合约
12月布兰特 107.25 0.43 0.4% 106.12 108.17 185,700 265,328
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 538,529 738,743 511,172 1,598,992 15,905
汽油 99,607 152,742 145,145 267,125 1,624
取暖油 114,445 166,481 171,176 310,063 2,404 (完)
--编译 利棣儿; 审校 母红
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
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