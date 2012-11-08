〔加拿大汇市〕加元兑美走软,跟随股市走低

路透多伦多11月8日电---加元兑美元周四跌至平价之下,终盘收在一周最低,因担忧美国财政悬崖,加元跟随股市走低.

美国股市周四下跌,且股市将可能进一步下滑,因对美国政府是否有能力及时找到应对"财政悬崖"方法的忧虑,将是未来几周投资人的焦点所在.

加元兑美元CAD=D4收报1.0004加元,或0.9996美元,为10月29日以来最低收位,低于周三收盘价0.9961加元,或1.0039美元.

加元表现不及其包括欧元在内的他主要货币,欧元兑美元触及两个月低位,因欧洲央行维持利率在纪录低位,并表示,欧元区经济在年底前未显示出复苏的迹象.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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