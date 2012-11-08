〔加拿大汇市〕加元兑美走软,跟随股市走低

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透多伦多11月8日电---加元兑美元周四跌至平价之下,终盘收在一周最低,因担忧美国财政悬崖,加元跟随股市走低.
美国股市周四下跌,且股市将可能进一步下滑,因对美国政府是否有能力及时找到应对"财政悬崖"方法的忧虑,将是未来几周投资人的焦点所在.
加元兑美元CAD=D4收报1.0004加元,或0.9996美元,为10月29日以来最低收位,低于周三收盘价0.9961加元,或1.0039美元.
加元表现不及其包括欧元在内的他主要货币,欧元兑美元触及两个月低位,因欧洲央行维持利率在纪录低位,并表示,欧元区经济在年底前未显示出复苏的迹象.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。