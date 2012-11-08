〔美国股市〕受财政忧虑打压续挫,标普500指数收在200日移动均线下方

* 标普500指数收在200日移动均线下方

* 初请失业金人数意外减少,美国9月出口增加

* 麦当劳公布10月全球销售减少后股价下挫

* 道指收低0.94%,标普500指数跌1.22%,Nasdaq指数下降1.42%

路透纽约11月8日电---美国股市周四下跌,且可能进一步下滑,因未来几周投资人将担心美国政府是否有能力及时找到应对"财政悬崖"方法.

标普500指数连跌第二日,五个月来首次收在200日移动均线下方.该移动均线反映市场长期趋势,若大幅跌落该水准可视为疲弱迹象.收盘前几分钟,股市跌势加速,标普500指数下挫逾1%.

麦当劳(MCD.N)大跌2%,报85.13美元,此前该公司公布全球销售录得自2003年3月来首次月度下滑.该股颓势殃及道指,道指周三已跌穿200日移动均线.

"主要股指多数跌穿或正挑战这些趋势线.通常这些趋势线提供颇为强劲的支撑,如果标普500指数径直向下穿透这些水准,我会感到意外."Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro表示.

苹果(AAPL.O)连挫两日,大跌3.6%,报537.75美元,该股自9月21日触及历史高位705.07美元后已经回落超过20%.

道琼工业指数.DJI收跌121.41点,或0.94%,至12,811.32点;标准普尔500指数.SPX收低17.02点,或1.22%,至1,377.51点,为8月2日来最低收位.Nasdaq综合指数.IXIC下滑41.70点,或1.42%,至2,895.58点.

自9月14日触及52周收盘高位1,465.77点后,标普500指数已经下滑6%.周三,在美国总统奥巴马成功连任次日,标普500指数急挫逾2%,为6月1日来最大单日百分比跌幅.

投资人担心,如果就明年年初将生效的约6,000亿美元削减支出和增税方案不达成妥协协议,美国经济可能重陷衰退.

尽管避免这个财政悬崖的全面协议仍有可能达成,但更有可能出现的局面是政治领导人找到暂时的解决办法,拖延时间直至明年1月新的国会和奥巴马宣誓就职.

就预算争论不休的前景令不确定性增加,投资人因预期资本所得和股息税将上升而沽出股票.

"这就是过去两天投资人作出的反应,"Zaro称,"投资人担心财政悬崖和政客找到解决办法的能力."

他指出,由于上述担忧,市场可能在未来几周继续挑战支撑水准.

数据方面,美国政府公布上周初请失业金人数降幅优于预期,出口也有所增加.[US-ECI-CMN]

尽管数据消息稍早支撑股指期货,但很快被财政悬崖忧虑所盖过.

高通(QCOM.O)是盘中亮点之一,收高4.4%,报60.67美元,该公司公布的季度营收优于预期.

其他财报中,Whole Foods Market Inc (WFM.O)公布的盈利符合预期,但称飓风桑迪拖累本季销售,该股大跌5.9%,报90.31美元.

汤森路透数据显示,已有超过440家标普500指数成份股企业公布了业绩,目前预计盈利同比下滑0.2%,略好于财报季开始时的预估,但营收尤为疲弱,仅有38%的企业营收胜预期.(完)

--编译 李军;审校 张涛

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导............[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI