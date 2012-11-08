〔美国债市〕公债价格跳升,因担忧美国财政悬崖和欧洲问题

路透纽约11月8日电---美国公债价格周四跳升,此前美国财政部标售30年期公债需求强劲,凸显对美国"财政悬崖"前景未明及欧债危机的忧虑刺激公债需求.

财政部标售160亿美元30年期公债,得标利率为2.82%,这次是本周最后一批公债标售.

"公债标售需求强劲,全面带动市场,"野村分析师在致客户的报告中写道.

此次标债投标倍数为2.77,是12月来最高,简接投标是2011年4月来最高.

"需求是由简接投标者带动的事实,令我们认为外国帐户终于开始买入长债,为财政悬崖作准备,且对冲欧元区方面的风险,"野村分析师写道.

"这亦可能反映另一个情况,就是短线资产配置形成的资金流,类似2011年底的情况,"野村分析师补充说.

美国三大股指均下挫,因投资人撤出如股市等较高风险资产.标普500指数.SPX收低逾1%,至8月2日来最低.

指标30年期公债US30YT=RR价格扭转稍早跌势,跳升1-18/32,收益率(殖利率)从周三尾盘的2.829%降至2.751%.