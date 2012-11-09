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市场报道 | 2012年 11月 9日 星期五 22:39 BJT

〔美国股市〕开低,因欧债危机扩散及担忧美国"财政悬崖"

路透纽约11月9日电---美国股市周五开低,标普500指数可能连挫三日,且或录得五个月来表现最差的一周,因欧元区危机蔓延且投资人忧虑美国"财政悬崖".

道琼工业指数.DJI下跌64.66点,或0.50%,至12,746.66点,标准普尔500指数.SPX下滑4.11点,或0.30%,至1,373.40点,Nasdaq指数.IXIC跌5.42点,或0.19%,至2,890.16点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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