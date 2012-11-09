〔美国股市〕开低,因欧债危机扩散及担忧美国"财政悬崖"

路透纽约11月9日电---美国股市周五开低,标普500指数可能连挫三日,且或录得五个月来表现最差的一周,因欧元区危机蔓延且投资人忧虑美国"财政悬崖".
道琼工业指数.DJI下跌64.66点,或0.50%,至12,746.66点,标准普尔500指数.SPX下滑4.11点,或0.30%,至1,373.40点,Nasdaq指数.IXIC跌5.42点,或0.19%,至2,890.16点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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