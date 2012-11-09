〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两个月低位,此前英国公布量化宽松

* 英镑兑美元触及两个月低位

* 有关英国央行量化宽松计划的公布打压英镑

* 英国财政部称将运用英国央行资产购买工具(APF)的收入,减少短债发行

* 英国央行称这个做法相当于一次货币政策的小幅宽松

路透伦敦11月9日电---英镑兑美元周五触及两个月低位,此前英国财政部称将利用英国央行购债计划所获的利息收入减少短债发行.

英国央行指出,这个做法相当于小规模放松货币政策.在此之前,英国央行买进的3,750亿英镑英国公债,所获得的付息都放在英国央行帐上.现在约有350亿英镑将交还财政部,降低政府短期借款需求.[ID:nST0573071]

英镑兑美元GBP=D4下跌0.4%,至1.5905美元,此为9月6日来最低水平.

分析师表示,上述举措可能扭转英镑周四因英央行维持量化宽松政策规模不变而受益的情况.

"将英国央行所持英债获得的利息转拨给政府,这不利英镑,特别是英国央行总裁金恩形容这一做法相当于额外放宽政策,"花旗欧洲G10汇市策略部主管Valentin Marinov说.

忧虑欧元区增长前景及美国财政悬崖也打压英镑,财政悬崖可能拖累美国经济再次陷入衰退,带动避险资金流入美元.

在有关英国量化宽松的消息公布后,英镑兑欧元也跌至日内低位.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.1%,至0.7987英镑,高于周四触及的五周低位0.79605英镑.

市场将审视下周三英国央行将公布的通胀报告,以判断英国经济体质.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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