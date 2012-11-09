〔英国债市〕英债上扬,此前英国宣布运用央行量化宽松收入降低政府债务

路透伦敦11月9日电---英国政府公债周五上扬,此前英国财政部宣布,将利用英国央行量化宽松购债操作获得的现金流来减少今明两年短债发行.

英国央行指出,这个做法相当于小幅放宽政策.

在此之前,英国央行买进的3,750亿英镑英国公债,所获得的付息都放在英国央行帐上.现在约有350亿英镑将交还财政部,降低政府短期借款需求.[ID:nST0573071]

投资人目前将关注下周三英国央行总裁金恩提交新的通胀和经济成长预估时是否会暗示在未来几个月可能仍增加更多量化宽松政策.

12月英债期货FLGZ2收高34个跳动点,报120.47,盘中触及两个月高位121.05,可比德债期货FGBLZ2攀升16个跳动点.

下周英国将公布的一系列经济数据也将帮助投资人评估英国经济状况.

市场将密切关注周日希腊议会就2013年预算案进行的投票,通过预算是向获得国际援助迈出的重大一步.

10年期英债GB10YT=RR收益率跌4个基点,报1.73%,同可比德债收益率差收窄2个基点,报39个基点,在过一周扩阔至5月底来未见水准.(完)

--编译 李军;审校 母红

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