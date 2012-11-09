〔欧元债市〕德债升高,受欧元区经济成长和希腊情势忧虑推动

* 德债延续近日涨势,因希腊援助忧虑挥之不去

* 法国数据暗示,欧元区经济低迷局面加深

* 隐约迫近的美国财政悬崖给德债提供中期支撑

路透伦敦11月9日电---德国公债周五上涨,延续本周的涨势,因投资者担忧欧元区经济成长面临威胁和希腊勉力避免破产,刺激了低风险资产的买需.

希腊将于周日对该国2013年预算案进行投票,此乃希腊获得急需的国际援助而面临的下一个重大阻碍,该国已在周三以微弱优势批准135亿欧元的紧缩财政计划.

但一位欧盟高级官员表示,欧元区财长不太可能在下周一的会议上就发放对希腊的下一笔紧急贷款作出最后决定,因在如何使该国的巨额公共债务可维持方面仍不明朗.[ID:nSB2094483]

这使得希腊财政部官员在周五表示,希腊考虑展延11月16日到期的50亿欧元国库券,因下一批国际纾困资金可能延后拨付.[ID:nST0573073]

"我们再度处于避险模式中.(欧元区)经济数据一直黯淡,且希腊仍是一个悬而未决的问题,"Investec策略师Elisabeth Afseth说.

"若他们(欧元区财长)无法很快达成协议,希腊情势可能危险,但我揣测他们将提供一些短期融资以避免违约,但此外很难产生一个长期解决方案."

德债期货FGBLc1上涨16个跳动点,结算价报143.14,上周五收盘以来的累计涨幅超过1个大点,令德债期货升至9月5日以来的最高水平.

指标十年期德国公债收益率(殖利率)DE10YT=TWEB下滑2个基点,报1.34%,接近8月末所及低位1.3%.交易员称,若跌破该水平,下一道阻力位料在1.27%,为今年上半年主要跌势的23.6%回档位.

数据显示,欧元区经济成长乏力正扩散至该地区的较大规模国家,令低风险德债涨势获得动能.

周五公布的数据显示,欧元区第二大经济体法国9月工业产出降幅超过预期,且法国央行预料,2012年底法国将陷入经济衰退.[ID:nSB2094171]

欧盟执委会和欧洲央行(ECB)近日已承认,欧元区的经济前景正在恶化.

除欧元区情势外,本周美国总统奥巴马赢得连任,以及政治家恐无法协商出应对6,000亿美元增税减支的方案从而拖累美国经济陷入衰退,也激发了避险买盘.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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