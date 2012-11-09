〔欧洲股市〕几收平盘,因美国数高良好带动股市尾盘反弹

* FTSEurofirst 300指数微跌0.05%

* Euro STOXX 50指数尾盘反弹,收平

* 美国数据强劲刺激反弹,抵消财政悬崖忧虑

路透伦敦11月9日电---欧洲股市周五尾盘反弹,几收平盘,此前美国公布一系列强劲数据,为全球最大经济体美国经济复苏注入一些乐观情绪,并在尾盘带动技术性反弹.

美国9月趸售(批发)库存及销售大幅增加,加上11月美国消费者信心增强,扶助抵消美国财政政策前景的持续忧虑.[US-ECI-CMN]

代表欧元区绩优股的Euro STOXX 50指数.STOXX50E收平,报2,479.82点,在升穿10月底低位2,467点区域后收复失地.

对美国"财政悬崖"的忧虑令该指数在过去两天累计下跌2.7%."财政悬崖"将使美国在1月1日实施总计6,000亿美元自动增税及节支计划.

"我认为美国国会会达成协议,且将把财政悬崖的规模缩小至2,500亿美元,"M.M.Warburg & Co策略师Matthias Thiel说.

"财政悬崖协商将可能短期令股市投资人担忧,但总的来说,我们认为美国将达成解决方案,所以投资者应该逢低买入."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.05%,报1,097.18点

希腊前景的不确定性令欧元区银行股.SX7E承压,该指数收低1.3%.法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)宣布减计包括对希腊、意大利和西班牙投资在内的46亿美元资产后,该股急挫5.9%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.11%,报5,769.68点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.58%,报7,163.50点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.47%,报3,423.57点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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