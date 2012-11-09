〔全球金市〕金价连升五天,因关注美国财政危机

* 股市走势趋稳和美国消费者信心数据强劲,支持金价

* 金价在50日移动均线附近遭遇阻力

* 中国数据显示经济复苏,为出台刺激措施预留空间

路透纽约11月9日电---金价周五连升第五天,受助于在美国总统奥巴马连任后预期该国将进一步放松货币政策,且财政危机临近促使投资人买入黄金对冲经济不确定性.

本周金价大涨3.5%,因投资人将焦点转向美国"财政悬崖",即在目前法例下计划在明年初将同时降低政府开支及增加税收.

分析师说,这些举措可能将美国经济再次推入衰退.

"黄金再次被当作避险工具,财政悬崖临近,且欧元区忧虑加重.更多黄金买家正为未来建仓,"RBC Capital Markets副总裁George Gero说.

奥巴马邀请国会领袖到白宫协商避免财政危机的方案,并表示"对妥协开放态度",消息公布后,金价守住在早盘录得的升幅.

美国消费者信心改善及在本周稍早急跌的美股走势趋稳,也提振黄金买盘.

数据显示中国经济温和回升及通胀温和,投资人寄望中国黄金需求将增强,加上迹象显示印度实货需求改善,为金价提供额外支持.

1851 GMT,现货金XAU=涨0.1美元,报每盎司1,731.09美元,盘中触及三周高位1,738.66美元.

技术图表显示,金价在略低于其50日移动均线切入位大约1,740美元时遭遇强大技术阻力.

本周金价录得8月底来最大周度升幅.

美国12月期金GCZ2结算价上涨4.90美元,报每盎司1,730.90美元.路透数据初步显示,收盘时,成交量可能略低于其250日均值.

现货银XAG=升0.9%,至每盎司32.61美元.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下33个月低点,这意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀预计温和上行,但整体仍将平稳可控.工业生产者价格指数(PPI)环比出现五个月来首次转正,进一步验证经济企稳回暖.

稍后出炉的10月工业、投资和消费增速均好于预期,并升至数月高点,显示前期促经济的政策正在显效,亦强化了中国经济在四季度触底回升的势头.经济回暖纾缓政策进一步放松的压力,短期来看政策面将保持平稳.[ID:nSB2093753]

顾问公司Thomson Reuters GFMS金属全球主管Philip Klapwijk说,预期今年中国黄金需求将增长1%,至创纪录的约860吨,他说本周珠宝和投资销售均上升.

现货铂金(白金)XPT=升0.8%至每盎司1,553.24美元.现货钯金XPD=跌1.2%至每盎司604.72美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1730.90 4.90 0.3 1726.90 1739.40 134,395

COMEX白银期货 SIN2 32.599 0.359 1.1 32.065 32.785 43,040

COMEX铂金期货 PLN2 1559.40 16.90 1.1 1544.20 1572.90 9,524

COMEX钯金期货 PAU2 611.05 -3.30 -0.5 605.00 618.50 3,145

现货金 XAU= 1731.09 1.10 0.1 1727.43 1738.66

现货银 XAG= 32.610 0.290 0.9 32.100 32.760

现货铂金 XPT= 1553.24 12.49 0.8 1545.00 1566.99

现货钯金 XPD= 604.72 -7.25 -1.2 608.27 616.50 (完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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