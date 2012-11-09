〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,受大豆期货下挫拖累

路透11月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五下跌,交易商称因大豆大跌,对玉米带来卖压.
美国农业部(USDA)周五预期2012/13年美国玉米结转库存为6.47亿蒲式耳,为17年低位,库存/使用比例为5.79%,也在17年低位.
USDA预期2012/13年全球玉米结转库存为1.1799亿吨,为六年低位.
现货交易员称,在俄亥俄州南部的现货玉米下跌10美分,其他地方的现货玉米多数持稳.
交易消息人士称,民间分析企业Informa Economics将2013年美国玉米种植面积从9,753.6万英亩上调至9,770万英亩.根据USDA,2012年美国玉米种植面积为9,690万英亩.
World Weather Inc气象学家Andy Karst说,大部份南美玉米和大豆种植地区整体天气有利作物."未来两周巴西天气良好,时有骤雨.未来几天阿根廷将降阵雨,之后将转为干燥,整体天气良好."
12月合约的关键阻力位为40日移动均线切入位7.46-1/2美元,重要支撑位在200日移动均线切入位6.50-1/4美元.九日相对强弱指标在44.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌2-1/2美分,报每蒲式耳7.38-3/4美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为471,840口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军