〔国际油市〕油价受美国数据带动上扬,汽油期货因交割忧虑带动跳升

* 美国财政悬崖忧虑和欧洲经济情势令市场承压

路透纽约11月9日电---原油期货周五上涨,受美国消费者信心指数升至五年高位以及中国经济数据强劲带动,而汽油期货涨幅更大,因市场臆测受风暴吹袭后的纽约港有交割问题和供应紧张情况.

纽约港是纽约商业期货交易所(NYMEX)汽油合约的交割点,在超级风暴桑迪吹袭美国东北部后11天仍有水浸.许多港口运作仍受限,炼厂关闭且零售供应链仍受压.纽约城自1970年代以来首次配额供应汽油.

对已经到期的11月RBOB汽油期货交割可能推迟的臆测盖过了诸如欧债危机忧虑和美国面临财政悬崖问题等更广泛经济问题.

布兰特12月原油期货LCOc1结算价报每桶109.40美元,盘中高见109.78美元.该期货结束三周连跌,但仍受到一系列宏观经济忧虑打压.

美国12月原油期货CLc1也收高,结算价报每桶86.07美元,交投区间介于84.13-86.77美元.

美国RBOB汽油期货RBc1升近0.10美元,报每加仑2.705美元.

美国股市周五收涨,但未能弥补本周录得的自6月以来最大周度跌幅,因投资者将注意力从大选转向即将开始的避免财政悬崖的磋商.[.NCN]

投资人仍谨慎认为若未能在削减财赤方面达成妥协,明年年初跌落近6,000亿美元削减支出和增税的财政悬崖,美国经济可能重陷衰退.

投资人也关注美国如何应对债务上限问题,美国需要上调债务上限,以避免政府停摆.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

12月原油 86.07 0.98 1.2 84.13 86.77 291,985 296,599

1月原油 86.55 0.99 1.2 84.61 87.24 89,472 100,299

12月RBOB汽油 2.6992 0.0919 3.5 2.6012 2.7085 49,751 52,022

12月取暖油 2.6579 0.0705 2.7 2.5742 2.6645 49,193 35,372

ICE合约

12月布兰特 109.40 2.15 2.0 106.25 109.78 193,922 200,132

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 556,477 576,821 515,753 1,608,187 -9,195

汽油 141,052 116,924 142,731 270,487 3,362

取暖油 101,076 124,295 172,063 306,283 1,965 (完)