〔美国股市〕开盘大涨,因对美国预算磋商感到乐观

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透纽约11月19日电---美国股市周一开盘大涨,标普500指数上扬1%,因迹象显示解决财政危机的磋商取得进展,令投资人感到鼓舞.本周适逢假期,交易日减少.
道琼工业指数.DJI升100.14点,或0.8%,至12,688.45点,标准普尔500指数.SPX上涨13.76点,或1.01%,至1,373.64点,Nasdaq指数.IXIC升33.70点,或1.18%,至2,886.83点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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