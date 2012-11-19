〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,因预期就希腊债务问题达成协议

* 英镑兑美元上涨,因预期就希腊债务问题达成协议

* 对美国财政悬崖磋商的乐观情绪提振较高风险资产

* 投资人关注周三英国央行会议记录寻找放宽政策的线索

路透伦敦11月19日电---英镑兑美元周一上涨,此前官员称欧元区很可能初步同意发放440亿欧元贷款给债务累累的希腊.

欧元兑美元EUR=上涨,英镑跟随其涨势.此前欧元区官员称,欧盟财长周二将可能决定向希腊发放紧急贷款.

英镑兑美元GBP=D4攀升0.2%,至1.5910美元,脱离上周触及1.5828美元的两个月低位.

欧元普涨,欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%,至0.8050英镑,尽管阻力位料在上周高位0.8065英镑左右及200日移动均线切入位约0.8078英镑.

"欧元兑美元上扬,带动欧元兑英镑一道上升.因此英镑兑美元也上涨,需求有所增强,"CIBC World Markets汇市策略部主管Jeremy Stretch说.

Stretch称,英镑兑美元的强势可能短暂,因英国经济前景疲弱,他建议在大约1.5950/60获利了结.

该水平为英镑兑美元从11月上旬至中旬由1.6170至1.5830美元跌势的38.2%回档位.

一些策略师说围绕希腊援助协议的正面人气过了头,并预期未来欧元区将公布更多疲弱数据应该限制欧元涨势.

美国政客愿意作出让步避开财政悬崖的迹象也提振较高风险货币兑美元的需求.财政悬崖是明年初实施的6,000亿欧元增税及削支计划.

本周英国经济数据不多,投资人的主要焦点放在周三英国央行公布的11月会议记录.

市场人士将审视该份记录,寻找央行进一步放宽政策的线索.

分析师预期11月会议记录将显示几乎所有货币政策委员均一致支持不扩大宽松政策,但他们将关注委员对政府最近决定将英国央行购债所得利息收益交给财政部的看法如何.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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