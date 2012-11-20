更正:〔欧洲汇市〕英镑兑美元上涨,因预期就希腊债务问题达成协议

日本股市：日经指数触及14个月高点，受日圆走软及美股飙升提振
路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
(更正:正文倒数第四段译文有误,应为6,000亿"美元",而非6,000亿"欧元")
* 英镑兑美元上涨,因预期就希腊债务问题达成协议
* 对美国财政悬崖磋商的乐观情绪提振较高风险资产
* 投资人关注周三英国央行会议记录寻找放宽政策的线索
路透伦敦11月19日电---英镑兑美元周一上涨,此前官员称欧元区很可能初步同意发放440亿欧元贷款给债务累累的希腊.
欧元兑美元EUR=上涨,英镑跟随其涨势.此前欧元区官员称,欧盟财长周二将可能决定向希腊发放紧急贷款.
英镑兑美元GBP=D4攀升0.2%,至1.5910美元,脱离上周触及1.5828美元的两个月低位.
欧元普涨,欧元兑英镑EURGBP=D4升0.4%,至0.8050英镑,尽管阻力位料在上周高位0.8065英镑左右及200日移动均线切入位约0.8078英镑.
"欧元兑美元上扬,带动欧元兑英镑一道上升.因此英镑兑美元也上涨,需求有所增强,"CIBC World Markets汇市策略部主管Jeremy Stretch说.
Stretch称,英镑兑美元的强势可能短暂,因英国经济前景疲弱,他建议在大约1.5950/60获利了结.
该水平为英镑兑美元从11月上旬至中旬由1.6170至1.5830美元跌势的38.2%回档位.
一些策略师说围绕希腊援助协议的正面人气过了头,并预期未来欧元区将公布更多疲弱数据应该限制欧元涨势.
美国政客愿意作出让步避开财政悬崖的迹象也提振较高风险货币兑美元的需求.财政悬崖是明年初实施的6,000亿美元增税及削支计划.
本周英国经济数据不多,投资人的主要焦点放在周三英国央行公布的11月会议记录.
市场人士将审视该份记录,寻找央行进一步放宽政策的线索.
分析师预期11月会议记录将显示几乎所有货币政策委员均一致支持不扩大宽松政策,但他们将关注委员对政府最近决定将英国央行购债所得利息收益交给财政部的看法如何.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透东京3月2日 - 日股日经指数周四触及14个月高点，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能加息的预期升温，导致日圆兑美元走软，且美国股市隔夜升至纪录高点。
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：3月3日(周五) * 标售金额：1,600亿台币 * 预测区间：0.50-0.53% * 受访机构：九家 路透台北3月2日 - 台湾央行周五(3日)将标售1,600亿台币一年期定存单。路透调查结 果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50-0.53%。 路透周四访谈九家金融机构，包括六家本地银行、三家外商银行，预估利率大区间在0. 50-0.55%。 台湾央行2月21日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.524%，符合 于市场预估区间0.52-0.55%，较前次标售均标低1.8个基点；高标则落在0.545%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，2014年2月起增至1, 200亿台币，2015年3月起提高到1,300亿台币，6月起增至1,500亿台币；2016年2月起再增至 1,600亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降至
* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间资金水位，明日一年期定存单得标利率可能持平或略低于