〔英国债市〕下跌,因有关美国预算谈判的乐观情绪打击避险买盘

路透伦敦11月19日电---英国公债周一下跌,追随德债跌势,因迹象显示化解美国财政危机的磋商取得进展,提振了较高风险资产的买需.

美国议员领袖周日表示,有信心达成协议避免"财政悬崖",即便他们增税并削减支出,可能令达成协议的难度加大.[ID:nSB2105523]

"我们正看到风险资产的表现普遍出色,尤其是股市...因此投资者已部分出脱核心公债的避险买盘,令英债收益率(殖利率)追随美债和德债收益率升高,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic指出.

12月英债期货FLGZ2下滑46个跳动点,结算价报120.05,表现逊于可比德债FGBLZ2的跌落31个跳动点.

"我认为近期英债表现将继续逊于德债...一些投资者仍担忧英国央行目前抗击通胀的意愿有所降低,"Stamenkovic说.

10年期英债收益率GB10YT=RR上涨4个基点至1.78%,较可比德债利差EU10YT=RR走阔2个基点,至42基点.

本周英债交易员的关注焦点将是定于周三出炉的英国央行最新政策会议纪录.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周日表示,英国央行仍然拥有提振低迷不振经济的火力,且有透过购买更多资产进一步刺激经济的余裕.[ID:nSB2105763] (完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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