〔金属期市〕期铜上扬,受助于美国解决财政问题的希望和美元走软

* 市场乐观认为美国财政悬崖磋商取得进展

* 欧元区财长可能初步同意向希腊提供援助贷款

* 美国10月成屋销售攀升

路透伦敦11月19日电---期铜周一攀升至逾两周高位,因美国楼市数据向好,且有迹象显示美国议员将避免步步逼近的财政危机,这鼓舞对经济成长的预期,并提振对金属的需求.

美元兑欧元跌至近两周低位也扶助支撑金属价格,因有消息称,欧元区财长将初步批准向希腊发放440亿欧元紧急援助贷款.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨2.6%,报每吨7,803美元,周五收报7,605美元.

伦敦期铜稍早攀升至11月2日来最高的7,807美元,且录得9月中以来最大单日涨幅,当时,美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布推出新一轮量化宽松政策.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2收涨7.6美分,报每磅3.5275美元,盘中交投区间为3.4470-3.5405美元.

其他金属也上涨,指标三个月期镍CMNI3触及11月初来的最高位,三个月期锡CMSN3触及约两周来的最高位.

美国议员领袖周日表示,有信心达成协议避免"财政悬崖".[ID:nSB2105523].财政悬崖是指明年1月布什时期的减税优惠将到期,且减支法案将开始实施,规模总计约6,000亿美元.

经济数据方面,美国10月成屋销售增长,11月房屋建筑商信心攀升至六年高位,显示就业市场的逐步改善扶助楼市复苏积聚动能.

"围绕财政悬崖的乐观情绪有所增强,且中国权力交接看似顺利,使市场释然.但仍存在很多宏观经济方面的风险,"巴克莱的分析师Gayle Berry表示.

"在第三轮量化宽松政策推出后,商品市场表现不及其他资产类别,受累于成长前景.中国公布了一些数据,但改善的过程将是逐步的."

全球最大的金属消费国中国宣布,经济已渡过最坏的时期,且今年可能实现成长目标.

铜价年内累计上扬2.7%,但涨幅不及银XAG=和金XAU=,后两者年内迄今涨幅分别为约17%和11%.

"我们仍预计年底前,多数市场将走高.我们认为,投资者尚未完全消化美国国会就财政悬崖达成协议的可能性,这可能超出目前市场存在的相当低的预期,"INTL FCStone的分析师Ed Meir表示.

有消息称,熟悉欧元区财长会议准备情况的官员预计,欧元区财长"将原则上批准"向希腊发放贷款,如果希腊满足有所剩余的条件,将于12月5日放款.

不过,对欧元区债务危机旷日持久的忧虑犹存.

另一个显示金属需求疲弱的迹象是,全球最大铜生产商,智利的Codelco[CODEL.UL]与日本客户签署的2013年供应合同条款显示,溢价为每吨85美元,较2012年下降了9%.

三个月期铅CMPB3收报每吨2,191美元,上周五收报2,150美元.现货铅较三个月期铅的溢价CMPB0-3尾盘报每吨10.75美元,暗示市场供应仍十分紧蹙.

三个月期锡CMSN3收报每吨20,800美元,上周五收报20,400美元,稍早触及11月7日以来最高20,801美元.三个月期镍CMNI3收报每吨16,425美元,上周五收盘价为每吨15,955美元,盘中触及11月1日以来最高16,470美元.

三个月期锌CMZN3收报每吨1,945.50美元,上周五收报每吨1,920美元.三个月期铝CMAL3收报每吨1,977美元,上周五收报1,951美元.

以下为1709 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 354.00 8.85 +2.56 344.75 2.68

LME期铝 1977.75 26.75 +1.37 2020.00 -2.09

LME期铜 7804.25 199.25 +2.62 7600.00 2.69

LME期铅 2194.25 44.25 +2.06 2034.00 7.88

LME期镍 16441.00 486.00 +3.05 18650.00 -11.84

LME期锡 20750.00 350.00 +1.72 19200.00 8.07

LME期锌 1945.00 25.00 +1.30 1845.00 5.42

上海期铝 15390.00 -35.00 -0.23 15845.00 -2.87

上海期铜 56050.00 310.00 +0.56 55360.00 1.25

上海期锌 15045.00 5.00 +0.03 14795.00 1.69

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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