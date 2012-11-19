〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货结束六天跌势收高,因美元下跌吸引逢低买入

路透11月19日电---美国小麦期货周一多数收高,指标芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦合约结束连跌六天之势,交易商说,因美元下跌吸引一些逢低买盘.

CBOT小麦从周五触及的四个半月低位反弹,今日收高.

因近期价格下跌,交易商原本预期全球市场对美国小麦的需求增强,但迄今公布的新交易不多.

分析师预期美国农业部的周度报告将显示,上周美国小麦生长优良率将从之前一周的36%降至35%,创纪录低位.

Telvent DTN气象学家Mike Palmerino称,预期未来一周大平原大部份地区天气再次干燥.堪萨斯州中部,俄克拉荷马州中部及德州中部周四可能出现雨量较小的阵雨,雨量可能不足0.1英寸.

美国农业部(USDA)周一早上公布,上周出口检验1,110.2万蒲式耳小麦,高于上周的1,045.8万蒲式耳,且符合预估的1,000-1,400万.

SovEcon农业分析师说,上周俄罗斯国内小麦价格的涨势开始加速,因政府出售小麦库存未能使受旱灾影响的小麦市场价格降温.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收升3-3/4美分,结算价报每蒲式耳8.41-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为105,198口.(完)

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