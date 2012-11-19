〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因技术性反弹及美股上涨

路透11月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,因上周跌至近五个月低位后有技术性买入,且迹象显示就解决迫近眉睫的美国财政危机的磋商取得进展,令商品市场和股市上涨,带动大豆上扬.

2015 GMT,汤森路透-Jefferies CRB index .TRJCRB上升1.6%,至298.35,且触及近一个月高位298.91.

全球最大大豆买家中国开始收储计划,将暂停定期出售国家大豆储备,消息为CBOT大豆市场提供额外支持.

美国农业部(USDA)公布,最新一周出口检验6,199.2万蒲式耳美国大豆,高于市场预估的5,300-5,900万蒲式耳.

在CBOT大豆市场中,豆油录得最大百分比涨幅,受助于美国农业部确认出口2万吨2012/13年交付的美国豆油,目的地不祥.

对南美大豆2013年初丰收的预期限制了市场涨幅.上周阿根廷主要农作物种植地区天气良好,有利作物,扶助大豆生成,之前该处多个月来降大雨,并出现洪涝.

美国商品期货交易委员会(CFTC)的周度数据显示,在截止11月13日的一周,大型投资者将其大豆净多头头寸降低29%,为逾10个月来最大百分比跌幅,至95,554口净多头合约.

指标CBOT-1月大豆合约SF3上升11-1/2美分,收报每蒲式耳13.94-3/4美元.

12月豆粕合约SMc1持平在每短吨424.6美元,12月豆油合约BOc1收升0.84美分,报每磅47.89美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为113,479口,豆粕期货为59,084口,豆油期货为109,905口.

以下为CBOT农产品期货在2111 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 738.75 11.75 1.6% 14.3%

CBOT大豆Sc1 1394.75 11.50 0.8% 16.4%

CBOT豆粕SMc1 424.60 0.00 0.0% 37.2%

CBOT豆油BOc1 47.89 0.84 1.8% -8.1%

CBOT小麦Wc1 841.75 3.75 0.5% 29.0%

CBOT稻米RRc1 1484.50 0.00 0.0% 1.6%

EU小麦BL2K2 270.25 1.00 0.4% 33.5%

NYMEX原油期货CLc1 89.16 2.24 2.6% -9.8%

道琼工业指数.DJI 12,796 208 1.7% 4.7%

现货金XAU= 1732.05 18.56 1.1% 10.8%

欧元/美元EUR= 1.2812 0.0072 0.6% -1.0%

美元指数.DXY 80.8620 -0.3950 -0.5% 0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 1054 18 1.7% -39.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)