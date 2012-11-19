〔美国债市〕公债价格下滑,因投资人寄望能够避免预算危机

* 议员对"财政悬崖"将可避免有信心

* 投资人也关注欧债危机忧虑

* 美国感恩节假期前交投清淡

路透纽约11月19日电---美国公债价格周一下滑,因迹象显示美国避免步步逼近的预算危机的谈判有进展,提振了对股市等较高风险资产的需求,避险公债吸引力降低.

在过去两周,美国公债收益率(殖利率)曾跌至两个月低点,因投资人担心美国国会无法就解决明年伊始将实施的6,000亿美元削减支出和增税,即"财政悬崖"达成协议,遂逃离股市.许多人担心若美国跌落财政悬崖,美国经济可能重陷衰退.

股市周一大涨,周日共和党和民主党议员都表达了可能达成协议的信心,尽管他们都坚持各自的立场.

"民主和共和两党议员积极磋商财政悬崖问题,投资人屏息以待.看来他们正取得进展,在公开的讲话中有所暗示."Advisors Capital Management LLC投资长Charles Lieberman表示,"在局势得到解决前,市场可能保持波动."

股市大涨超过1%,美国公债下滑.指标10年期公债收益率US10YT=RR跌7/32,收益率由上周五尾盘的1.58%升至1.61%,指标公债收益率录得近两周最大单日升幅.

美国公债大致从其他市场走势中获得指引,投资人等待近期飓风桑迪对经济冲击的新信息、有关财政悬崖的争执且关注美联储在12月11-12日的下一次货币政策会议.

包括对欧债危机的持续忧虑、中东紧张局势升级等诸多其他因素预计会支持对公债的买盘,可能限制收益率的升幅.

"有许多变数,我认为短期内不会有大的行情."法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易员Sean Murphy表示.

周一,消息称欧元区领导人同意向希腊发放急需的金援后,市场乐观情绪升温.

欧洲官员预计周二将在一会议上讨论对希腊的两年金援计划,这会将更长期的解决办法推迟到明年9月德国大选后.

年底前厌恶风险情绪加重,一些投资人也因此不愿建立新的仓位.

"鉴于许多因素在影响市场,投资人不愿牵扯进来.欧洲情势足以左右价格,但短期内如果某个方面有积极的解决办法,公债收益率可能小涨."Murphy表示.

周一,成交量低于均值,且预计本周保持清淡交投,因周四为美国感恩节假期,本周也没有一线的重要数据出炉.

周四,美国公债市场将休市一天,周五将提前至1900GMT收市.

30年期公债US30YT=RR跌16/32,收益率由2.73%升至2.76%.

-----------------------2030GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100 (-) 0.246

五年期公债US5YT=RR 100-19/32 (- 3/32) 0.631

10年期公债US10YT=RR 100-5/32 (- 8/32) 1.610

30年期公债US30YT=RR 99-27/32 (-16/32) 2.758 (完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>