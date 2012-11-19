〔纽约汇市〕欧元兑美元升至近两周高位,因对希腊和美国预算情势乐观

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 欧元上涨,因希腊金援有望达成协议
* 欧元区财长将初步批准向希腊发放贷款
* 美国财政悬崖谈判有进展迹象,提振风险意愿
* 日本央行周二将结束为期两日会议,预计不会放宽货币政策
路透纽约11月19日电---欧元兑美元周一升至近两周高位,因投资人乐观认为希腊将获得更多金援,且有迹象显示美国在解决迫在眉睫的财政危机上取得进展,风险意愿升温带动欧元涨势.
但欧元本月迄今仍下滑1.2%,分析师表示,即使对希腊的担忧缓和,欧元要维持升势仍会有难度.
欧元区财长周二将初步批准向希腊发放440亿欧元的紧急贷款,但要到12月5日希腊满足所有剩余条件的情况下才会放款.
尽管向希腊进一步注资的承诺消除了一个重大的心理障碍,但同负债沉重的意大利和西班牙相比,希腊对欧元区经济的影响要小得多.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。