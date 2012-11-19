〔纽约汇市〕欧元兑美元升至近两周高位,因对希腊和美国预算情势乐观

* 欧元上涨,因希腊金援有望达成协议

* 欧元区财长将初步批准向希腊发放贷款

* 美国财政悬崖谈判有进展迹象,提振风险意愿

* 日本央行周二将结束为期两日会议,预计不会放宽货币政策

路透纽约11月19日电---欧元兑美元周一升至近两周高位,因投资人乐观认为希腊将获得更多金援,且有迹象显示美国在解决迫在眉睫的财政危机上取得进展,风险意愿升温带动欧元涨势.

但欧元本月迄今仍下滑1.2%,分析师表示,即使对希腊的担忧缓和,欧元要维持升势仍会有难度.

欧元区财长周二将初步批准向希腊发放440亿欧元的紧急贷款,但要到12月5日希腊满足所有剩余条件的情况下才会放款.