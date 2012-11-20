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市场报道 | 2012年 11月 20日 星期二 22:43 BJT

〔美国股市〕开盘下跌,因穆迪下调法国信贷评等及惠普业绩疲弱

路透纽约11月20日电---美国股市周二开盘下跌,因穆迪下调法国信贷评级且惠普业绩(HPQ.N)疲弱,令股市升势停顿.

道琼工业指数.DJI下跌55.05点,或0.43%,至12,740.91点,标准普尔500指数.SPX下滑4.21点,或0.30%,至1,382.68点,Nasdaq指数.IXIC回落6.28点,或0.22%,至2,909.79点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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