版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 20日 星期二 23:49 BJT

〔标题新闻〕在收购Nexen交易中,加拿大政府与中海油还需解决就业保障和资本支出等问题-消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8MK4KO]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐