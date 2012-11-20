〔欧洲股市〕收升,因预期欧盟财长将批准向希腊发放援助资金

* FTSEurofirst 300指数上扬0.3%

* VSTOXX隐含波动性指数触及3月以来最低

* 穆迪调降法国评等和对意大利的忧虑使银行股表现不及大盘

路透伦敦11月20日电---欧洲股市周二小升,扩大上日录得的强劲涨幅,市场预期欧元区财长将批准向希腊发放下一笔援助资金,股市因此受到提振.

欧元区高级官员暗示,周二晚间的会议有望找到避免欧元区危机升级,并解除希腊破产的威胁的解决方案.不过,仍有问题存在,且尚需进一步磋商才能达成削减债务协议.

"这只是今晚欧盟财长会议前的回补空头,"ETX交易商Markus Huber说.

"他们基本上承诺将找到解决方案.这是经常出现的一种市场走势,会议前股市上涨,会议结果后,投资者通常会感到失望,翌日股市回落."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%,报1,094.46点,从日低1,087.08点反弹,强于预期的美国新屋开工数据及美股走强也为此间市场提供支撑.

欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数收高0.6%,延展昨日大涨2.8%,触及近两周最高的涨势, 该指数的VSTOXX隐含波动性指数.V2TX跌至3月以来最低,直指投资者风险意愿改善.

不过,FTSEurofirst 300指数成交清淡,成交量仅为90日均值的84%,令今日涨势的可信度受到质疑.

银行股.SX7P表现不及大盘,回落0.5%,穆迪周一调降法国主权评级,并引发对意大利金融业体质的忧虑.

意大利银行股指数.TRXFLDITPBANK回落1.4%,因穆迪重申意大利金融业的评级展望为负面,且有消息称,意大利央行敦促国内银行提留充足拨备,以应对不断攀升的坏账.

英国富时100指数.FTSE上升0.18%,报5,748.10点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.69%,报7,172.99点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.65%,报3,462.06点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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