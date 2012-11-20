〔欧洲汇市〕英镑持稳,投资人静待希腊贷款协议和英国央行会议记录

美国个股：贝莱德率先取得美国RQFII资格，获批110亿元人民币额度
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
* 英镑兑美元徘徊在近一周高位
* 希腊金援协议给英镑和欧元的提振可能有限
* 投资人关注周三英国央行会议记录,寻找放宽政策的线索
路透伦敦11月20日电---英镑兑美元周二在逾一周最高位附近持稳,受助于对希腊可能会获得更多金援的乐观情绪扶助,且投资人等待英国央行会议记录.
欧元区财长预计在周二稍晚会初步批准向希腊发放下一笔贷款,分析师表示,这会给予欧元和包括英镑在内的较高风险资产以提振.
英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5915美元,稍早一度触及11月9日来最高的1.5936美元.
英镑远高于上周触及的两个月低点1.5828美元,技术支撑位在100日移动均线切入位1.5884美元.
如果周三英国央行会议记录显示政策制定者希望暂时不追加更多量化宽松政策,英镑也可能上涨.
量化宽松政策通常被视为对汇率不利,因增加了货供.
欧元兑英镑EURGBP=D4小跌0.1%,报0.8044英镑,陷于上周高位0.8065英镑和200日移动均线切入位0.8077英镑下方.
即便对希腊的金援达成协议,分析师表示,欧元升势可能有限,因贷款要到12月才能到位,削减债务的协议可能需要进一步谈判.
穆迪下调法国信贷评等也对欧元不利.
英镑兑普遍走软的日圆GBPJPY=R升至六个半月高位130.17日圆,因预期日本央行可能很快祭出更多大规模政策措施.(完)
--编译 李军;审校 母红
全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)