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市场报道 | 2012年 11月 21日 星期三 02:01 BJT

〔欧洲汇市〕英镑持稳,投资人静待希腊贷款协议和英国央行会议记录

* 英镑兑美元徘徊在近一周高位

* 希腊金援协议给英镑和欧元的提振可能有限

* 投资人关注周三英国央行会议记录,寻找放宽政策的线索

路透伦敦11月20日电---英镑兑美元周二在逾一周最高位附近持稳,受助于对希腊可能会获得更多金援的乐观情绪扶助,且投资人等待英国央行会议记录.

欧元区财长预计在周二稍晚会初步批准向希腊发放下一笔贷款,分析师表示,这会给予欧元和包括英镑在内的较高风险资产以提振.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5915美元,稍早一度触及11月9日来最高的1.5936美元.

英镑远高于上周触及的两个月低点1.5828美元,技术支撑位在100日移动均线切入位1.5884美元.

如果周三英国央行会议记录显示政策制定者希望暂时不追加更多量化宽松政策,英镑也可能上涨.

量化宽松政策通常被视为对汇率不利,因增加了货供.

欧元兑英镑EURGBP=D4小跌0.1%,报0.8044英镑,陷于上周高位0.8065英镑和200日移动均线切入位0.8077英镑下方.

即便对希腊的金援达成协议,分析师表示,欧元升势可能有限,因贷款要到12月才能到位,削减债务的协议可能需要进一步谈判.

穆迪下调法国信贷评等也对欧元不利.

英镑兑普遍走软的日圆GBPJPY=R升至六个半月高位130.17日圆,因预期日本央行可能很快祭出更多大规模政策措施.(完)

--编译 李军;审校 母红

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