〔英国债市〕受希腊获批放款希望影响下滑,市场关注央行会议记录

路透伦敦11月20日电---英国公债周二下滑,跟随德债跌势,因投资人希望欧元区领导人在布鲁塞尔的会议将达成协议,批准向希腊发放下一笔金援.
欧元区财长会议在周二稍晚结束.
12月英债期货FLGZ2下滑63个跳动点,结算价报119.42,表现与可比德债FGBLZ2一致.
"英债走势同德债一致,美国公债也走软,部分因可能达成协议向希腊发放下一步金援."RBC Capital Markets策略师Sam Hill表示.
周二稍早,英国债务管理局标售了45亿英镑票息为1%的2017年到期英债,投标倍数为1.59.
10年期英债收益率GB10YT=RR上涨近7个基点至1.84%,较可比德债利差EU10YT=RR走阔1个基点,至43基点.
周三英债投资人将关注英国公共借款数据以及英国央行最新政策会议纪录.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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