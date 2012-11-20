〔欧元债市〕德债下跌,因对希腊得到援助的预期升温

* 预期欧盟财长将批准向希腊发放金援

* 法国评等遭下调,该国公债承压

* 穆迪下调法国Aaa贷信评等,指可能进一步调降其评级

路透伦敦11月20日电---德国公债周二下跌,因对欧元区财长将同意向债务沉重的希腊发放援助资金的臆测升温,降低了对避险资产需求.

德债稍早上涨,穆迪投资服务公司周一表示,将法国主权债务评级调降一个级距,从Aaa降为Aa1,因该国"经济前景恶化"导致财政前景不明朗.[ID:nSB2107349]此举一如市场广泛预期.当交易商将焦点转向希腊援助协商时,德债的涨势很快被扭转.

市场预期在布鲁塞尔举进的欧元区财长会议将同意向希腊发放440亿欧元紧急救助资金,消除眼下令投资人不安的一个主要因素.这一因素扶助推动避险德债期货在上周升至近两个月高位.

德债期货FGBLc1跌62个跳动点至142.38,跌穿上周低位142.83.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬6个基点,报1.42%.

一些交易商和策略师说,如果对希腊的预期得到落实,那么,未来几天10年期德债收益率可能升至1.5%.

市场预期欧元区财长将初步批准向希腊发放下一笔贷款,但要求希腊较长期降低债务的协议将需求进一步谈判.

希腊公债价格全线上涨.葡萄牙公债也上升,尽管成交清淡,因预期希腊将得到援助,且欧盟/国际货币基金组织(IMF)周一表示,为了获得国际贷款方的救助,债务沉重的葡萄牙已通过第六次季度表现评估,其有资格获得下一批25亿欧元援助贷款,尽管经济风险不断加剧.[ID:nSB2107385]

在其他较高评等欧元区国家公债中,在穆迪下调法国评等后,法国公债收益率上涨.

法国公债期货FOATc1跌81个跳动点,至135.70.10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB升7个基点,至2.15%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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