〔金属期市〕期铜下跌,因欧元区经济成长忧虑重新浮现

* 澳新银行称,中国房屋通胀数据可能对铜价不利

* LME仓库的铝库存升至纪录高位

* 美国10月房屋开工年率升至四年来最高

路透伦敦11月20日电---期铜周二下跌,因市场担忧铜的需求前景,此前法国信用评级遭调降,提醒投资者欧债危机正在发酵,并令有关欧元区财长将拨付希腊援助资金的乐观情绪相形见绌.

穆迪投资服务公司周一表示,将法国主权债务评级调降一个级距,从Aaa降为Aa1,因该国"经济前景恶化"导致财政前景不明朗.[ID:nSB2107349]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.26%,收报每吨7,783美元,但今年以来录得涨幅约2%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌1.1美分,报每磅3.5165美元,盘中交投区间为3.5030-3.5345美元.

伦铜从上日触及的两周高位回落,此前公布的数据显示,美国10月成屋销售强于预期,且11月美国住宅建筑商人气指数升至逾六年最高.建筑业是铜的重要市场.

美国商务部周二公布,美国10月房屋开工上升3.6%,10月房屋开工年率为89.4万户(预估为84.0万户),房屋开工年率创下2008年7月以来最高.[ID:nST0577727]

Natixis商品研究主管Nic Brown说,但楼市利好数据已经为市场所消化."它的确让人感觉好像是市场预期这一切,并表示好的,我们都知道了,"他说.

"市场已难以维持任何乐观情绪...目前基本金属市场走势艰难,可能源于需求一直相当疲弱而库存高企,需要比一点正面情绪更多的因素才能维持一波涨势,"他并称.

Brown表示,迹象显示2013年铜市将出现更持续的反弹,基于美国楼市的新需求,以及世界最大铜消费国中国的良好迹象.

美元指数略微上涨,使得以美元计价的金属对于欧洲和其他美国以外市场参与者而言变得昂贵.而美元兑欧元持平,等候欧元区财长开会讨论拨付下一笔希腊援助资金.[ID:nSB2107195]

**中国房价**

铜几乎未能从中国消息面获得支撑,中国10月房价环比微升0.05%,给近来楼市温和复苏带来更多佐证,并让政府遏制房价的努力受挫.[ID:nSB2105435]

澳新银行(澳盛银行,ANZ)发表报告称,迹象显示中国房价涨幅并未放缓,可能削弱铜市的支撑.

"由于政府专注于房价涨幅,最新数据可能促使中国政府不放松楼市调控,这对铜市不利,"ANZ称.

"市场正密切关注中国新领导层的政策动向,可能给基本金属人气提供指引,"ANZ并称.

三个月期铝CMAL3收跌报每吨1,963美元,低于周一收在1,977美元.期铝价格自9月中以来累计下挫10%,较2008年7月触及的高位每吨3,380美元则跌落42%.

周二公布的数据显示,铝库存升至517万吨的历史高位,市场存在结构性过剩.

尽管全球金融危机导致铝需求持续低迷,生产商一直大量产出铝,尤其是在世界最大生产国中国.

期镍CMNI3一反金属市场的跌势,收高至每吨16,600美元,周一收盘报16,418美元,此前升越重要技术阻力位.

"(期镍)的重要数据将是100日移动均线切入位16,543美元,若突破该水准并收在上方,可能引发市场再度空头回补,首道上涨目标位是200日移动均线切入位,"RBC Capital Markets发表研究报告称.

三个月期锡CMSN3平盘收报20,800美元;期锌CMZN3收在1,940美元,上日报1,937美元.

三个月期铅CMPB3收报每吨2,171美元,低于上日收盘价2,180美元.

以下为1721 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 352.15 -0.60 -0.17 334.65 5.23

LME期铝 1963.00 -14.00 -0.71 2230.00 -11.97

LME期铜 7782.00 -21.00 -0.27 7375.00 5.52

LME期铅 2170.00 -21.00 -0.96 2432.00 -10.77

LME期镍 16600.00 175.00 +1.07 18525.00 -10.39

LME期锡 20800.00 0.00 +0.00 16950.00 22.71

LME期锌 1939.50 -6.00 -0.31 2560.00 -24.24

上海期铝 15360.00 -30.00 -0.19 17160.00 -10.49

上海期铜 56340.00 290.00 +0.52 59900.00 -5.94

上海期锌 15000.00 -45.00 -0.30 21195.00 -29.23

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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