〔纽约期市〕ICE咖啡期货录得四个月来最大单日跌幅,因担忧供应过剩

路透纽约/伦敦11月20日电---阿拉比卡咖啡期货周二可能录得四个月来最大单日跌幅,因主要种植国巴西下年收成前景改善,令有关该市场可能依然供应过剩的担忧加剧.

糖价也下滑,扭转周一的大幅涨势,但可可期货录得温和上涨.

交易商提到,尽管2013年是巴西两年一度咖啡产量周期的小年,但大年和小年之间的产量差距已经缩窄,且明年有望丰产.

"我们开始意识到,明年作物'小年'或许不会呈现明显减产,"麦格理银行在研究报告中称.

"巴西近来的降水已为开花提供了适宜的环境...根据迄今为止的开花进度(并假定降雨持续),我们可能面临在'小年'获得大幅丰产的风险,"该报告并称.

截止1828 GMT,3月阿拉比卡咖啡期货KCc2下挫5.1美分,或3.24%,报每磅1.5230美元,抹去上日空头回补带动的涨幅,后者为7月24日以来的最大单日升幅.

3月阿拉比卡咖啡期货上周跌至1.4945美元,为次月合约自2010年6月以来的最低水平,周一出现反弹.周一未平仓合约仅减少75口至137,806口,表明空头回补的程度有限.

近月阿拉比卡咖啡合约跌幅更大,下挫逾5%,12月合约流动性偏低导致市场波动被夸大,且周三将迎来现货月合约的第一通知日.

12月合约将于12月18日到期,目前未平仓合约仅有8,679口,远低于3月合约的逾90,000口.

"市场对昨天反弹作出修正,昨天空头回补,今天12月合约持续平仓,"一位美国对冲基金经理表示.

近月12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2猛跌5.22%,报每磅1.435美元,盘中触及日低1.432美元.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑30美元,或1.58%,报每吨1,868美元,盘中跌至1,861美元,为次月合约自2月7日以来的低位.

洲际交易所(ICE)原糖期货也下跌,市场难以突破多个阻力位.

原糖期货周一大涨超过4%,受交易商和基金大举空头回补推动,此前美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,上周投机性净空头仓位大幅增长.

ICE-3月原糖期货SBc1收跌0.02美分,或0.1%,报每磅19.92美分.该合约周一触及20.00美分的10月23日以来的高位.

交易商称,原糖期货的心理阻力位在20美分附近,市场也难以升越40日移动均线切入位,后者目前约为20.04美分.

伦敦3月白糖期货LSUc1下滑2.50美元,或0.48%,报每吨523.80美元.

ICE-3月可可期货CCH3结算价上扬35美元,或1.45%,报每吨2,456美元.伦敦3月可可期货LCCH3升高21英镑,或1.35%,结算价报每吨1,572英镑.(完)