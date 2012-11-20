〔纽约期市〕ICE咖啡期货录得四个月来最大单日跌幅,因担忧供应过剩

美国个股：贝莱德率先取得美国RQFII资格，获批110亿元人民币额度
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透纽约/伦敦11月20日电---阿拉比卡咖啡期货周二可能录得四个月来最大单日跌幅,因主要种植国巴西下年收成前景改善,令有关该市场可能依然供应过剩的担忧加剧.
糖价也下滑,扭转周一的大幅涨势,但可可期货录得温和上涨.
交易商提到,尽管2013年是巴西两年一度咖啡产量周期的小年,但大年和小年之间的产量差距已经缩窄,且明年有望丰产.
"我们开始意识到,明年作物'小年'或许不会呈现明显减产,"麦格理银行在研究报告中称.
"巴西近来的降水已为开花提供了适宜的环境...根据迄今为止的开花进度(并假定降雨持续),我们可能面临在'小年'获得大幅丰产的风险,"该报告并称.
截止1828 GMT,3月阿拉比卡咖啡期货KCc2下挫5.1美分,或3.24%,报每磅1.5230美元,抹去上日空头回补带动的涨幅,后者为7月24日以来的最大单日升幅.
3月阿拉比卡咖啡期货上周跌至1.4945美元,为次月合约自2010年6月以来的最低水平,周一出现反弹.周一未平仓合约仅减少75口至137,806口,表明空头回补的程度有限.
近月阿拉比卡咖啡合约跌幅更大,下挫逾5%,12月合约流动性偏低导致市场波动被夸大,且周三将迎来现货月合约的第一通知日.
12月合约将于12月18日到期,目前未平仓合约仅有8,679口,远低于3月合约的逾90,000口.
"市场对昨天反弹作出修正,昨天空头回补,今天12月合约持续平仓,"一位美国对冲基金经理表示.
近月12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2猛跌5.22%,报每磅1.435美元,盘中触及日低1.432美元.
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑30美元,或1.58%,报每吨1,868美元,盘中跌至1,861美元,为次月合约自2月7日以来的低位.
洲际交易所(ICE)原糖期货也下跌,市场难以突破多个阻力位.
原糖期货周一大涨超过4%,受交易商和基金大举空头回补推动,此前美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,上周投机性净空头仓位大幅增长.
ICE-3月原糖期货SBc1收跌0.02美分,或0.1%,报每磅19.92美分.该合约周一触及20.00美分的10月23日以来的高位.
交易商称,原糖期货的心理阻力位在20美分附近,市场也难以升越40日移动均线切入位,后者目前约为20.04美分.
伦敦3月白糖期货LSUc1下滑2.50美元,或0.48%,报每吨523.80美元.
ICE-3月可可期货CCH3结算价上扬35美元,或1.45%,报每吨2,456美元.伦敦3月可可期货LCCH3升高21英镑,或1.35%,结算价报每吨1,572英镑.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
路透香港3月2日 - 贝莱德(Blackrock)旗下一附属公司成为第一家获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度的美国资产管理公司，将可投资中国资本市场。
路透东京3月2日 - 日本公债价格周四大多下跌，受美国公债下滑和日本股市上扬影响，但10年期日债标售获得强劲需求，为市场提供了支撑。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 涨0.5个基点至0.065%，10年期日本公债期货 午后涨0.03点至150.50，早盘收盘报150.38。 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率 触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。 那些预期也提振美元兑日圆，从而帮助日本股市日经指数 升至14个月高点，损及固定收益资产的吸引力。 日本财务省发售2.4万亿日圆的10年期公债，票息0.1%，约49.6521%以最低价100.13得标。 此次标债投标倍数为3.74，高于上次的3.62，暗示需求较强劲。 超长天期债券表现落后，因担心日本央行在购债操作中可能削减超长券种的购买。
0448GMT * 亚洲盘持平，此前在隔夜市场上涨0.5% * 通胀及就业数据受到关注 * 动能研究显示正面，5日、10日、20日移动均线筑底--格局略偏多 * 2017年跌势的38.2%回档位0.8575面临压力--若收高于此处之上，将看涨 * 伦敦盘低点0.8510以及稍早时的高点0.8590分别构成第一道支撑/阻力位 * 图表http://reut.rs/2lYGWmd (完) (编译 李婷仪 审校 于春红)