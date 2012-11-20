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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 04:42 BJT

〔投行观点〕Baird将惠普目标价由18美元下调至13美元,评级为中性

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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