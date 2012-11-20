〔美国债市〕公债价格下滑,市场对避免财政悬崖的信心增强且新债供应在即

* 对财政协议的信心连续第二日打击公债

* 美国财政部周三将续发130亿美元通膨保值债券

* 贝南克表示如果避免财政悬崖,美国经济明年可能表现良好

* 成交预计在感恩节假期前下滑

路透纽约11月20日电---美国公债价格周二连续在淡静的交投中下滑,因投资人对美国国会将就避免财政悬崖达成协议的信心增强.

财政悬崖是指明年1月布什时期的减税优惠将到期,且减支法案将开始实施,规模总计约6,000亿美元,一旦自动实施,可能拖累美国经济再陷衰退.

美国房屋开工数据也显示楼市改善,进一步削弱了美国公债的避险吸引力,而且投资人为周三将标售的130亿美元10年期通膨保值债券预留空间,公债的卖压也因此加重.

不过,近几日美国国会议员所表达的对可以达成协议避免预算危机的信心是公债市场遭抛售的原动力.

指标10年期公债US10YT=RR周二跌14/32,收益率由周一尾盘的1.61%升至1.66%,该收益率录得逾五周最大两日升幅.

"目前国会议员讲话的基调意味着美国公债将继续承压."Cabot Money Management固定收益投资组合经理人William Larkin表示.

在过去两周,公债收益率跌至两个月低点,因投资人担心国会无法达成协议,削减支出和增税可能将美国经济拖入二度衰退,遂逃离股市.

瑞银利率策略师Chris Ahrens表示,周三的通膨保值债券标售也在低迷的成交中令价格承压.

在周四美国感恩节假期前,市场成交预计将继续减少.周四,美国公债市场将休市一天,周五将提前至1900GMT收市.

因假期原因,美国上周初请失业金数据将提前至周三1330GMT公布.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周二表示,如果政客能够迅速达成协议,避免所谓的财政悬崖,明年对美国经济而言可能是"非常不错的一年".

他也强调,如果跌落财政悬崖,美国经济复苏可能被打乱,并称对预算磋商会得出怎样的结果的担忧已经损及经济成长.

"他肯定希望达成某种协议,但他没有阐明如果未达成协议,美联储将如何应对,"Deutsche Bank AG首席国际分析师Torsten Slok表示.

"令情势高度异常的是通常他的行动是看通胀和失业率,但今天的问题是不仅仅要看这两个因素,还有'财政悬崖'的问题."Slok表示.

周二公布的数据显示,美国10月房屋开工年率增至逾四年最高,显示楼市复苏动能增强,尽管建筑许可下滑.

30年期公债US30YT=RR跌1-3/32,收益率由2.76%升至2.82%,为11月8日来最高.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (- 1/32) 0.258

五年期公债US5YT=RR 100-14/32 (- 5/32) 0.662

10年期公债US10YT=RR 99-22/32 (-14/32) 1.661

30年期公债US30YT=RR 98-22/32 (-1-3/32) 2.815 (完)

--编译 李军;审校 母红

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