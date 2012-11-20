〔美国股市〕几收平盘,受贝南克有关"财政悬崖"的言论影响结束两日连涨

* 贝南克:美联储缺乏全面抵消"财政悬崖"对经济造成的影响的工具

* 惠普计入巨额支出,股价触及10年低点

* 道指收跌0.06%,标普500指数收高0.07%,Nasdaq指数微升0.02%

路透纽约11月20日电---美国股市周二收盘基本持稳,结束两日连涨,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克称,美联储缺乏全面抵消"财政悬崖"对经济造成的影响的工具.

今日最令人失望的是惠普(HPQ.N),该公司宣布因"会计不当"计入50亿美元支出,第四季转盈为亏,该股暴跌12%,至11.71美元,盘中一度挫至10年低点.

贝南克表示,如果政客未能达成协议避免一系列增税和减支举措的实施,美联储没有能力抵消由此造成的恶果.

该言论令市场下滑,但股市在收盘前收复多数失地.

"这是对我们目前所处境遇更为切实和实际的描述,过去几日政客的讲话多是些公关噱头,"TEAM Asset Strategy Fund投资组合经理人James Dailey表示.

美股过去两日上扬,因华盛顿的政客对避免美国财政悬崖可以达成协议展露了令人鼓舞的论调.之前两周美股大跌,标普500指数跌穿200日移动均线切入位,这是市场长期趋势的关键指标位.

标普500指数周二收盘接近该水准,目前200日移动均线切入位在1,382.68点.

道琼工业指数.DJI小跌7.45点,或0.06%,至12,788.51点;标准普尔500指数.SPX微升0.93点,或0.07%,至1,387.82点.Nasdaq指数.IXIC小涨0.61点,或0.02%,至2,916.68点.

道指成份股惠普宣布,第四季计入88亿美元支出,其中50亿美元同收购软件企业Autonomy相关,指为"严重的会计不当".惠普目前的市值仅为230亿美元,就在两年前还有1,000亿美元.

百思买(BBY.N)暴跌13%,报11.96美元,此前该公司公布会计年度第三季净亏损1,300万美元,因销售逊于预期.

穆迪投资服务周一收盘后下调法国主权评等一个级距至Aa1,指因经济趋弱导致财政前景不确定,这也是令股市承压的又一个因素.

"这给欧元区危机带来一整套新问题.当德国和法国这样的救生员遇到了麻烦,在需要他们搭救希腊和西班牙时,可能会有重大顾虑."Dailey称.

今日稍早,美国公布的数据显示10月房屋开工年率增至逾四年最高,显示楼市复苏动能增强,尽管建筑许可下滑.

地产股指数.HGX大涨2.5%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约56亿股,低于今年迄今日成交量均值的约65亿股.

纽约证交所上涨股和下跌股家数比约为4:3,Nasdaq市场则约为12:13.(完)

--编译 李军;审校 母红

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