版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 23:02 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数终值为82.7

路透11月21日电---汤森路透/密西根大学周三公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者信心指数终值为82.7(路透调查预估为84.5),初值为84.9

* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者现况指数终值为90.7(预估为90.6),初值为91.3

* 汤森路透/密西根大学美国11月消费者预期指数终值为77.6(预估为80.1),初值为80.8

以下为详细数据:

11月终值 11月初值 10月 9月 8月 7月

信心指数 82.7 84.9 82.6 78.3 74.3 72.3

现况指数 90.7 91.3 88.1 88.6 85.7 88.7

预期指数 77.6 80.8 79.0 79.5 73.5 65.1

一年通胀预期 3.1 3.0 3.1 3.1 3.3 3.6

五年通胀预期 2.8 2.8 2.7 2.6 2.8 3.0 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 肖群英;审校 母红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐