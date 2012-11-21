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货币新闻 | 2012年 11月 21日 星期三 23:38 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透11月21日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/16/12 较上周 较上年 11/16/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 371.1 -1.9 35.4 374.5 -1.5 43.7

馏分油 114.1 -4.4 -24.0 112.8 -2.7 -20.1

汽油 196.0 -4.8 -13.5 200.4 -1.5 -9.2

取暖油 27.2 -1.5 -10.3 27.0 -1.1 -9.6

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1

煤油型航空燃料 41.6 -0.6 -1.4 42.5 0.1 0.1

原油日加工量 14.7 0.4 0.4 14.9 0.3 0.1

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加90万桶,汽油库存增加100万桶,馏分油库存减少140万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--编译 利棣儿;审校 母红

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