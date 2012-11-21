〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
路透11月21日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/16/12 较上周 较上年 11/16/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 371.1 -1.9 35.4 374.5 -1.5 43.7
馏分油 114.1 -4.4 -24.0 112.8 -2.7 -20.1
汽油 196.0 -4.8 -13.5 200.4 -1.5 -9.2
取暖油 27.2 -1.5 -10.3 27.0 -1.1 -9.6
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1
煤油型航空燃料 41.6 -0.6 -1.4 42.5 0.1 0.1
原油日加工量 14.7 0.4 0.4 14.9 0.3 0.1
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加90万桶,汽油库存增加100万桶,馏分油库存减少140万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--编译 利棣儿;审校 母红
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
================== 今日重要政经消息================= 2月27日（周一） 公布1月份进出口数据。 中电控股公布全年业绩。 伯明翰环球公布中期业绩。 万华媒体公布第三季业绩。 时代集团控股公布中期业绩。 时代地产公布全年业绩。 *11:00 新城发展全年业绩记者会。 *11:15 光汇石油全年业绩记者会。 11:30 致同亚洲私募股权市场展望发布会。 12:15 香港投资基金公会＂交易所买卖基金互联互通＂座谈会。 *14:30 中电控股全年业绩记者会。 *14:30 时代控股中期业绩记者会。 14:30 星展唯高达香港房地产业市场分析发布会。 *15:00 福耀玻璃全年业绩记者会。 16:00 冠君产业信托公布全年业绩记者会。 16:45 港交所公布全年业绩发布会。 ========