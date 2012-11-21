〔美国热股〕中国社交媒体平台多玩在Nasdaq首日上市,开盘价与IPO价持平

路透11月21日电---中国社交媒体平台多玩(YY Inc)(YY.O)周三在Nasdaq首日上市,开盘价与首公开发行(IPO)价持平,多玩是过去八个月来首家在美国上市的中国企业.
多玩周三开盘报10.50美元,IPO定价为10.50美元,是IPO定价预估区间10.50-12.50美元的低端.多玩发行780万股美国存托股票(ADS),筹资8,190万美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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