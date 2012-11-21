〔表格〕美国续发10年期TIPS得标利率为负-0.720%,投标倍数为2.52

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
路透华盛顿11月21日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 -0.720
中值 -0.787
低值 -0.850
价格/得标
价格 109.101900
高值得标比率 33.09%
投标倍数 2.52
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 13,000,022,400
总投标 32,757,443,400
竞争性投标得标 12,981,519,000
非竞争性投标得标 18,503,400
FED附加 0
初级市场交易商投标 23,510,000,000
初级市场交易商得标 5,367,615,500
直接投标 2,229,000,000
直接投标得标 1,343,963,500
间接投标 6,999,940,000
间接投标得标 6,269,940,000
发行细节
发行日 2012/11/30
到期日 2022/07/15
CUSIP码 912828TE0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
================== 今日重要政经消息================= 2月27日（周一） 公布1月份进出口数据。 中电控股公布全年业绩。 伯明翰环球公布中期业绩。 万华媒体公布第三季业绩。 时代集团控股公布中期业绩。 时代地产公布全年业绩。 *11:00 新城发展全年业绩记者会。 *11:15 光汇石油全年业绩记者会。 11:30 致同亚洲私募股权市场展望发布会。 12:15 香港投资基金公会＂交易所买卖基金互联互通＂座谈会。 *14:30 中电控股全年业绩记者会。 *14:30 时代控股中期业绩记者会。 14:30 星展唯高达香港房地产业市场分析发布会。 *15:00 福耀玻璃全年业绩记者会。 16:00 冠君产业信托公布全年业绩记者会。 16:45 港交所公布全年业绩发布会。 ========