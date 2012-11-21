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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 00:35 BJT

〔表格〕美国续发10年期TIPS得标利率为负-0.720%,投标倍数为2.52

路透华盛顿11月21日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -0.720

中值 -0.787

低值 -0.850

价格/得标

价格 109.101900

高值得标比率 33.09%

投标倍数 2.52

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 13,000,022,400

总投标 32,757,443,400

竞争性投标得标 12,981,519,000

非竞争性投标得标 18,503,400

FED附加 0

初级市场交易商投标 23,510,000,000

初级市场交易商得标 5,367,615,500

直接投标 2,229,000,000

直接投标得标 1,343,963,500

间接投标 6,999,940,000

间接投标得标 6,269,940,000

发行细节

发行日 2012/11/30

到期日 2022/07/15

CUSIP码 912828TE0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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