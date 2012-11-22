修正:〔表格〕美国续发10年期TIPS得标利率为负0.720%,投标倍数为2.52

券商观点：今年中国债市交易趋淡价格走弱趋势会加强--中泰
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
(更正:原红条及标题有误,"负-0.720%"改正为"负0.720%")
路透华盛顿11月21日电---美国财政部称,其标售的10年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 -0.720
中值 -0.787
低值 -0.850
价格/得标
价格 109.101900
高值得标比率 33.09%
投标倍数 2.52
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 13,000,022,400
总投标 32,757,443,400
竞争性投标得标 12,981,519,000
非竞争性投标得标 18,503,400
FED附加 0
初级市场交易商投标 23,510,000,000
初级市场交易商得标 5,367,615,500
直接投标 2,229,000,000
直接投标得标 1,343,963,500
间接投标 6,999,940,000
间接投标得标 6,269,940,000
发行细节
发行日 2012/11/30
到期日 2022/07/15
CUSIP码 912828TE0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
路透北京2月21日 - 中国中泰证券研究所所长李迅雷近日表示，今年最要严控的是房价上涨，不用担心房价下行，但市场会趋淡。在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下，权益类资产将成为为数不多的可配置资产，尤其看好港股。而债市在通胀水平上升、货币政策回归中性的情况下，交易趋淡、价格走弱的趋势会加强。
* 市场基调正面；E-迷你标普指数期货上涨0.2%，美国原油涨0.6%，日股日经指数上扬0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%
路透香港2月21日 - 亚洲股市周二持稳，而中国股市扬升至两个月新高，因国内基金押注中国经济可能已经走过转折点，所以纷纷涌入金融板块。