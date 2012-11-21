〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至两周高位,此前英国央行公布会议记录

* 英镑兑美元触及两周高位

* 英国央行会议记录显示仅有一位货币政策委员支持追加QE

* 但英镑涨势受限,因英国财政状况疲弱

* 英镑兑欧元上涨,兑日圆触及七个月高位

路透伦敦11月21日电---英镑兑美元周三触及两周高位,因英国央行会议记录显示短期内不太可能追加货币宽松政策.

英国央行11月会议记录显示,仅有一位委员投票支持推出更多量化宽松举措,消息给英镑带来一定的提振.一些市场人士原本预期存在更多委员支持扩大宽松政策的风险.

但分析师称,因为会议记录暗示仍可能在2013年初推出更多宽松政策,可能令英镑涨势受限.

英镑兑美元GBP=D4升至1.5949美元,为11月9日来最高,继续从上周触及的两个月低位1.5828美元反弹.但交易商说,英镑要进一步上涨可能艰难,因据报在1.5950美元之下有卖盘.英镑最新报1.5935美元,日内小涨.

英国央行会议记录称,决策者感觉有可能进一步放宽货币政策,以扶助提振经济,这也是不利英镑继续升值的部份原因.

英国10月公共部门净借款为65.03亿英镑,高于市场预估.[ID:nSB2109967]该数据令投资人忧虑疲弱的英国经济可能妨碍减赤的努力.

英镑兑欧元早盘上涨,此前希腊的国际借款方历经将近12个小时的彻夜谈判,无法就如何让希腊债务降至可持续的水平达成共识.[ID:nST0578053]

但一会消息人士称德国总理梅克尔周三在一场闭门会议中对议员们表示,降低利率和欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容料能填补希腊财政缺口.[ID:nSB2110765]随后欧元缩减跌幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4持平,报0.8043英镑,稍早曾触及0.8007英镑的一周低位.

投资人关注周四公布的欧元区PMI数据,寻找欧元区经济体疲弱的更多线索.

英镑兑日圆GBPJPY=R也升至七个月高位131.26日圆,市场臆测日本央行将推出更多货币宽松政策,使日圆承压.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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