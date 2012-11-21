〔欧元债市〕德债回落,因欧元区官员的讲话缓解对希腊获救的担忧

* 希腊救助贷款交易再度被推迟,欧元集团周一将举行会议

* 德国标售32.5亿欧元公债

* 对避险资产的需求仍然强劲

路透伦敦11月21日电---德国公债周三回落,因欧元区领导人的讲话缓解了希腊的国际贷款人迄今尚未就向该国发放急需的援助贷款达成一致引发的担忧.

欧元区财长,国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行将于下周一开会,试图找到将希腊债务水平降至可长期为继水平的途径.

缺乏共识使市场别无选择,只能消化希腊无法获得进一步救助,滑入无法控制的违约深渊的可能性.违约将导致希腊被迫退出欧元区.

德国总理梅克尔称,她认为周一有可能达成协议,降低利率和欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容料能填补希腊财政缺口.她的讲话使市场忧虑有所缓解.

法国表示,非常接近达成协议,且欧元集团主席贾克将协议推迟归因于"技术原因".

"市场认为,希腊获得金援只是时间问题,"RIA Capital Markets的利率策略师Nick Stamenkovic表示.

德债期货FGBLc1收跌21个跳动点至142.17,梅克尔发表讲话前升至142.64的高位.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬2个基点,报1.437%,在约50个基点的交易区间的中段,德债收益率过去六个月都陷于该区间内.

希腊公债上扬.10年期希腊公债收益率GR10YT=TWEB回落36个基点,报16.81%,连跌第九个交易日.

另外,由于希腊问题迟迟没有解决方案,加之欧元区普遍存在的债务问题使德国10年期公债标售获强劲需求,尽管回报较低.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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