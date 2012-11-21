〔金属期市〕期铜下跌,因国际贷款人未能就希腊救助达成协议

* 国际贷款人未能就希腊救助达成协议
* 风险厌恶情绪抬头,欧元下跌,令市场承压
* 美国制造业活动反弹,消费者信心仅小幅改善
路透伦敦11月21日电---期铜周三连续第二天下跌,此前欧洲决策者未能达成协议,向希腊发放紧急贷款,令所有金融市场投资人感到担忧.
投资者还担忧美国为避免财政悬崖而进行的磋商,这也令期铜承压.财政悬崖是指明年初将开始实施的增税和减支举措,这可能影响全球经济并损及工业金属需求.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,692美元,上日收报7,783美元.
期铜自9月中触及8,422美元高位后累计下跌8%.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下跌2.05美分,报每磅3.4960美元,盘中交投区间为3.4715-3.5290美元.
市场人气受到打压,此前希腊的国际借款方历经将近12个小时的彻夜谈判,无法就如何让希腊债务降至可持续的水平达成共识,将在周一再次展开讨论.[ID:nST0578053]
金融信息提供商Markit周三宣布,Markit美国11月制造业PMI初值为52.4,市场预估为51.0,10月为51.0.[ID:nST0578251]
周三公布的其他数据显示最新一周美国初请失业金人数小跌,但仍处于高位,因受飓风桑迪影响,而消费者信心仅略为改善.
周四将出炉中国汇丰PMI初值,同日欧元区也将公布制造业数据.
三个月期锡CMSN3收报20,425美元,上日收报20,800美元.
三个月期铝CMAL3收跌报每吨1,930美元,上日收报1,963美元.
三个月期锌CMZN3收在每吨1,917美元,上日报1,940美元.三个月期铅CMPB3收报2,150美元,上日收报2,171美元.三个月期镍CMNI3收在每吨17,000美元,上日收报16,600美元
以下为1735 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 349.50 -2.15 -0.61 344.75 1.38
LME期铝 1935.00 -42.00 -2.12 2020.00 -4.21
LME期铜 7711.00 -72.00 -0.93 7600.00 1.46
LME期铅 2151.75 -19.25 -0.89 2034.00 5.79
LME期镍 16673.00 73.00 +0.44 18650.00 -10.60
LME期锡 20450.00 -350.00 -1.68 19200.00 6.51
LME期锌 1921.00 -19.00 -0.98 1845.00 4.12
上海期铝 15305.00 -55.00 -0.36 15845.00 -3.41
上海期铜 55900.00 -440.00 -0.78 55360.00 0.98
上海期锌 14950.00 -50.00 -0.33 14795.00 1.05
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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