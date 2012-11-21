〔英国债市〕小幅下跌,公共部门净借款高于预期或提升收益率

路透伦敦11月21日电---英国公债价格周三小幅下跌,追随德债和美债的跌势,因投资者谨慎地重新买入风险资产,英国公共部门净借款高于预期引发对未来前景的疑虑.

12月英债期货FLGZ2收低10个跳动点,结算价报119.32,走势胜过可比德债期货FGBLZ2,后者结算价跌21个跳动点至142.17.

"海外债市一直是英债的主要推手.德债和美债今天走低,我认为这也拖累英债下滑;股市似乎有所企稳,尽管市况震荡,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic指出.

冒险情绪略微上升,尽管欧元区、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)连续第二周未能就拨付希腊紧急援助达成一致.三家国际贷款机构表示,他们将在下周一再度努力达成协议,但德国表示仍存在重大分歧.

稍早,英债没有理会英国公共部门净借款数据及英国央行最新的会议记录,但一些策略师说,中期这可能对英债收益率构成上行压力.

英国10月公共部门净借款为65.03亿英镑,高于市场预估.[ID:nSB2109967]

另外,英国央行周三公布的11月7-8日会议记录显示,在资产购买的确切效果以及进一步放松货币政策的理由方面,英国央行决策者意见不一.[ID:nSB2109979]

10年期英国公债收益率(殖利率)GB10YT=RR小涨1个基点至1.86%.英债较可比德债利差EU10YT=RR缩窄1个基点,至不到42基点.(完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

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