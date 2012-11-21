〔欧洲股市〕连升第三天,德国电信行业整合臆测带动KPN领涨

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* FTSEurofirst 300指数上扬0.3%,欧洲领导人寻求达成协议
* KPN在泛欧绩优股中领涨,受德国电信业并购臆测提振
* Euro STOXX 50指数升0.4%,至2,519.68点
路透伦敦11月21日电---欧洲股市周三连涨第三天,因买家买入近期表现滞后的个股,并根据希腊救助磋商将取得积极结果的预期建立头寸.
电信股KPN (KPN.AS)从10年低位反弹,跳升6.8%,成交量为90日均值的两倍,受助于交易商臆测德国电信行业将进行整合.
该股是泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3中涨幅最大的个股,该指数收高0.3%,报1,097.43点,但在周四美国感恩节假期前,市场成交清淡,成交量仅为均值的82%.
在早盘中段的交易中,欧洲股市转跌为升,因有迹象显示,政界人士正加大努力,争取下周一就向希腊提供金援达成协议.[ID:nSB2110765]
"我们对未来六个月的假设是,若欧洲股市大幅回调,抓住机会买入,"美林财富管理(Merrill Lynch Wealth Management)欧洲、中东和非洲业务首席投资长Bill O'Neill表示.
"我预计欧洲股市明年的投资总回报在12-15%,不过,前提是欧元区形势不会出现任何意外,且一体化进程继续."
O'Neill预料,主要央行挹注流动性,全球经济成长加快以及欧元区更趋稳定,将提振明年欧洲股市,因投资者撤离收益率(殖利率)下滑的公债和公司债券市场.
英国富时100指数.FTSE上升0.07%,报5,752.03点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.16%,报7,184.71点,法国CAC-40指数.FCHI上涨0.44%,报3,477.36点.(完)
--编译 母红/肖群英;审校 利棣儿
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