〔美国股市〕ADR上涨,巴西Eletrobras再次下跌

路透纽约11月21日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三多数上扬,欧洲企业ADR领涨,但Eletrobras走低拖累巴西企业ADR下跌.
巴西国家电力公司Eletrobras EBR.N日内重挫11%,因市场持续忧虑电费大幅下调将造成公司严重亏损.
Eletrobras连跌第12个交易日,较8月触及的峰值累计下跌逾60%.
Eletrobras下跌打压整体巴西企业ADR的人气.巴西国营石油公司Petrobras (PBR.N)下挫3.15%.巴西ADR指数.BKBR跌0.93%,令约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA承压,下跌0.51%.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨0.32%,而美国标普500指数.SPX.INX上涨0.23%.
纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR升0.41%.欧洲股市周三连涨第三天,因买家买入近期表现滞后的个股,并根据希腊救助磋商将取得积极结果的预期建立头寸.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS升0.41%.中国移动(CHL.N)升2.7%,报56.15美元.日本本田汽车(HMC.N)上扬2.99%,报32.68美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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