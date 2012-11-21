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市场报道 | 2012年 11月 22日 星期四 06:50 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因锁定获利及乙醇需求放缓

路透11月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌,结束三天连升之势,交易商说,因获利了结和对乙醇的需求下降.

美国能源资料协会(EIA)称,上周美国乙醇生产下降1.6%,且库存增加大约6%.

"我们看到需求减弱,"MaxYield Cooperative的Karl Setzer说.

交易商将关注周五美国农业部(USDA)公布上周出口销售数据,预期玉米销售介于30-45万吨,之前一周为31.2万吨.

俄罗斯副农业部长Ilya Shestakov称,当前作物季度俄罗斯谷物出口可能达到1,550万吨,远多于今年可出口的供应盈余,使该国库存降至相当低的水平.

周四美国感恩节假期,谷物市场休市.

COBT-12月玉米期权将在周五到期.

指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌2-1/4美分,报每蒲式耳7.41美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为232,580口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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