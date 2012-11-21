〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因锁定获利及乙醇需求放缓

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月27日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7606港元) 美股道琼工业指数周五收高11.44点，或0.05%，报20,821.76 点。道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖 过金融类股下跌的影响。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.360 -1.28 14234 9.341 -0