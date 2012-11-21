〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下跌,因锁定获利及乙醇需求放缓

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透11月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌,结束三天连升之势,交易商说,因获利了结和对乙醇的需求下降.
美国能源资料协会(EIA)称,上周美国乙醇生产下降1.6%,且库存增加大约6%.
"我们看到需求减弱,"MaxYield Cooperative的Karl Setzer说.
交易商将关注周五美国农业部(USDA)公布上周出口销售数据,预期玉米销售介于30-45万吨,之前一周为31.2万吨.
俄罗斯副农业部长Ilya Shestakov称,当前作物季度俄罗斯谷物出口可能达到1,550万吨,远多于今年可出口的供应盈余,使该国库存降至相当低的水平.
周四美国感恩节假期,谷物市场休市.
COBT-12月玉米期权将在周五到期.
指标12月玉米期货合约CZ2结算价下跌2-1/4美分,报每蒲式耳7.41美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为232,580口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.( 1美元=7.7606港元) 美股道琼工业指数周五收高11.44点，或0.05%，报20,821.76 点。道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖 过金融类股下跌的影响。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 120.360 -1.28 14234 9.341 -0