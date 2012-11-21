〔全球金市〕金价几乎持平,因希腊援助磋商停滞但关注中东停火

* 未能就希腊援助达成协议,令金价承压

* 巴西、哈萨克斯坦和土耳其增加黄金持仓--IMF

* 美国市场周四适逢感恩节假期休市

路透伦敦11月21日电---金价周三几无变动,在窄幅区间内交投,市场在忧虑欧洲和美国陷入衰退与中东暴力活动忧虑引发避险买盘中相互拉锯.

黄金收在日内波动区间11美元的顶部附近,因国际贷款机构连续第二周未能就拨付希腊紧急援助资金达成一致.

黄金在金融动荡之际有时被视作避险资产,大多数投资者使用黄金作为通胀和央行印钞行动的对冲工具,因此,希腊金援问题上存在意见分歧降低了黄金对冲通胀的魅力.

数据显示美国消费者信心指数上升,令期金承压,不过消费者信心指数在数月回升后似乎趋于停滞.而围绕美国明年初实施增税减支措施的不确定性也在上升.

黄金在过去两周多次升至每盎司1,741美元的50日移动均线切入位附近,结算价料将站到每盎司1,700美元上方.

"除非投资者看到某事即将发生,他们才会出脱黄金.很多交易是期货的杠杆交易,且很多人不愿坐等并承担重大风险,"实货黄金交易商BullionVault副总裁Miguel Perez-Santalla说.

1903 GMT,现货金XAU=小涨0.1%,报每盎司1,728.94美元.

美国12月黄金期货GCZ2升4.60美元,结算价报1,728.20美元.初步路透数据显示,成交量超过15万口,与30日均值相当.

尽管以色列和巴勒斯坦回教激进组织哈玛斯(Hamas)同意在埃及斡旋下在加沙地带达成停火,但中东的紧张局势令黄金获得支撑.

分析师预料,本周剩余时间内黄金将在窄幅区间内交投,因周四美国感恩节假期前,很多交易席位已经关闭.芝加哥商业交易所(CME),纽约商品期货交易所(COMEX)/纽约商业期货交易所(NYMEX),以及Globex电子交易平台周五将提前收市.

现货银XAG=升0.5%,至每盎司33.33美元.

有消息称巴西、哈萨克斯坦和土耳其已增加黄金持仓,也支撑金价.近年来,各国央行在全球金融充满变数之际重新买入黄金一直是金价的重要推动因素.

现货铂金(白金)XPT=上涨0.5%,报每盎司1,576.49美元;现货钯金XPD=劲扬2.1%,至每盎司646.72美元.

----------------------1903 GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1728.20 4.60 0.3 1718.40 1732.00 116,410

COMEX白银期货 SIN2 33.35 0.420 1.3 32.825 33.395 36,727

COMEX铂金期货 PLN2 1583.90 10.90 0.7 1567.10 1584.60 5,515

COMEX钯金期货 PAU2 651.30 12.95 2.0 631.10 654.30 4,780

现货金 XAU= 1728.94 0.90 0.1 1721.50 1731.50

现货银 XAG= 33.330 0.170 0.5 32.890 33.390

现货铂金 XPT= 1576.49 7.24 0.5 1568.00 1580.00

现货钯金 XPD= 646.72 13.50 2.1 634.52 652.00 (完)

--编译 肖群英;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=