〔美国股市〕道琼工业指数上升0.38%,Nasdaq指数上扬0.34%

路透纽约11月21日电---美国股市周三上涨,标普500指数连升第四天,不过,今日为年内成交最清淡的交易日之一,市场周四因感恩节假期休市.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上涨48.38点,或0.38%,至12,836.89点;标准普尔500指数.SPX上升3.22点,或0.23%,至1,391.03点.Nasdaq指数.IXIC小涨9.87点,或0.34%,至2,926.55点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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