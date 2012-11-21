〔纽约期市〕ICE原糖期货下跌,因技术性卖盘及生产商加大抛售力度

路透纽约/伦敦11月21日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三下挫逾1%,因技术性卖盘及生产商抛售打压价格,本周稍早糖价受到空头回补的支撑.

ICE阿拉比卡咖啡期货小幅上涨,市场在上周跌至逾两年低位后震荡整理.可可期货也录得温和涨幅.

成交淡静,因美国市场周四适逢感恩节假期休市.

在糖市,挂在19.74美分的止损单被触动后,糖市的卖压加剧,价格跌至每磅19.55美分.交易员称,3月原糖期货SBc1在每磅20美分附近遭遇第一道阻力,20美分对巴西生产商而言是具有吸引力的水平.

"巴西有很多糖需要估价,随着巴西雷亚尔汇率下滑,20美分已或许相当于以往的21美分,"一位伦敦经纪商表示.

ICE-3月原糖期货SBc1收跌0.26美分,或1.3%,报每磅19.64美分.该合约周二升至高位20.03美分,为10月23日以来高位.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货LSUc1下滑5.9美元,或1.12%,报每吨518美元.

3月阿拉比卡咖啡期货合约KCc2收高0.10美分,或0.65%,报每磅1.5345美元,该合约上周跌至1.4945美元,为次月合约自2010年6月以来最低.

1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2下滑8美元,或0.43%,收报每吨1,862美元,今天盘中一度跌至1,848美元,为次月合约自2月6日以来的最低水准.

可可期货微升,主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)证实将不再向加工商提供税收优惠,当地工厂料将减少未来的投资.

ICE-3月可可期货CCc2连涨第三天,结算价上扬20美元或0.81%,报每吨2,476美元.

伦敦3月可可期货LCCc2上涨9英镑,结算价报每吨1,586英镑.(完)