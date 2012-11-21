〔美国债市〕公债因获利了结而下跌,感恩节前交投清淡

* 公债收益率从上周触及的两个月低位攀升

* 美国财政部续发130亿美元10年期通膨保值债券

* 投资人为下周总计990亿美元公债供应作准备

路透纽约11月21日电---美国公债价格周三在交投清淡中下滑,连跌第三天,因投资人对近期涨势获利了结,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)卖出短债,且财政部标售债券.

本周公债的避险价值受损,因一些人士预期政府可能达成协议,避开明年初实施的增税和减支"财政悬崖".不过,对于是否可以把加税作为应对财政赤字计划组成部份,共和党与民主党仍然分歧严重.

"本周交易日减少,我们看到中期公债收益率回升至交投区间的高端,"野村证券国际(Nomura Securities International)美国利率策略部主管George Goncalves说.

"我们不认为财政方面短期有什么新变动,下周将有很多消息可令市场不安,而欧洲方面也不会有什么新变化.欧洲形势比以前稳定.公债价格感觉是受获利了结带动.本周的情况是没有消息就是好消息,"Goncalves说.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌6/32,收益率由周二尾盘的1.66%升至1.69%,远离上周五触及的两个月低位1.57%.

美联储周三卖出76.7亿美元在2015年和2016年到期的公债,作为其卖短买长(扭转操作,twist operation)的一部份.

美国财政部续发130亿美元10年期通膨保值债券(TIPS).得标利率为负0.72%.

"要面对一些公债供应,且市场仍有一点'追逐风险'的动向,所以公债略为承压,"法国巴黎银行美债交易商Rick Klingman说.

在下周总计990亿美元公债标售前,投资人也有意压低公债价格.财政部将在周二,周三和周四分别标售350亿美元两年期公债,350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债.

公债交投清淡,因周四美国感恩节假期.公债市场周四休市,周五提早在1900 GMT收市.

在希腊的国际贷款者未能达成协议向希腊发放更多援助资金后,美国公债在海外交易时段上涨.之后缩减这些涨幅,因寄望协议将会达成.

欧元区财长,国际货币基金组织(IMF)及欧洲央行称下周一将再次会谈,努力就如何令希腊债务降至可持续水平达成协议.

周三数据显示最新一周美国初请失业人数下跌,但仍较高,表明10月29日风暴桑迪吹袭美国东北部对就业市场造成重大影响.公债对此数据无甚反应.

周三公债的避险魅力减弱,此前以色列和巴勒斯坦回教激进组织哈玛斯(Hamas)在埃及斡旋下同意停火,结束八日来在加沙地带的冲突.许多人原来忧虑冲突可能升级,在中东的波及范围扩大.

-----------------------2027GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (- 1/32) 0.270

五年期公债US5YT=RR 100-11/32 (- 3/32) 0.682

10年期公债US10YT=RR 99-15/32 (- 5/32) 1.685

30年期公债US30YT=RR 98-15/32 (- 4/32) 2.826 (完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>