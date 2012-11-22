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货币新闻 | 2012年 11月 22日 星期四 23:04 BJT

〔欧元区数据〕11月消费者信心指数由10月的负25.7回落至负26.9

路透布鲁塞尔11月22日电---周四公布的11月初步数据显示,欧元区11月消费者信心指数较上月回落.

欧盟执委会公布,欧元区11月消费者信心指数为负26.9,10月修正后为负25.7,前值为负25.6.

欧盟27国的11月消费者信心为负23.7,10月为负24.3.(完)

--编译 母红;审校利棣儿

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