〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及一个月低位,因对达成希腊救助协议感到乐观

* 欧元/英镑上涨,因对国际贷款人达成希腊救助协议感到乐观

* 英国经济疲弱令投资人继续押注将有更多QE,限制了英镑升幅

* 英镑容易受疲弱的英国数据影响

路透伦敦11月22日电---英镑兑欧元周四触及一个月低位,因市场乐观预期欧元区将达成希腊纾困协议,且对英国经济的忧虑限制了英镑兑美元的涨幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4触及0.8086英镑的峰值,为10月25日以来最高.最新升0.4%,至0.8072英镑.技术支撑位在55日移动均线切入位0.8037英镑.

市场预计欧元区将很快敲定向希腊发放贷款的协议,这全线提振欧元,使欧元兑美元和日圆攀升.

欧盟执委雷恩称希腊为取得下一笔援助资金已采取了一切所需措施,又称欧元区财长周一应该签订最后的协议,他的讲话支持欧元.

稍早数据显示欧元区制造业活动萎缩程度没有预期的严重,也支持欧元.

近期英国数据暗示英国维持第四季经济持续增长并不容易,这使英国央行推出更多放宽政策的预期犹在,限制了投资人对英镑的需求.

英国工业联盟(CBI)周四公布,11月总工业订单差值为负21(路透调查预估为负19),10月为负23.[ID:nST0578869]

英国央行委员威尔称,英国第四季经济萎缩风险很大,此番谈话亦给英镑造成一定的拖累.

英镑兑美元GBP=D4转升为跌,下跌0.1%,至1.5931美元,从稍早触及的两周高位1.5978回落.

周五英国没有数据公布,策略师将关注周二出炉的英国第三季GDP终值.第三季GDP初值为成长1%,若第三季数据被下修,将打压英镑表现.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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